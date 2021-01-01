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गिरफ्तारी:सरपंच का भतीजा दोस्त से मिल लूटता था फोन, दोनों गिरफ्तार

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • अभी तक की 9 वारदातें, पहले से दर्ज हैं मामले

राहगीरों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह के दो सदस्यों को थाना लाडोवाल की पुलिस ने काबू किया है। आरोपियों की पहचान गांव फागला निवासी अमनप्रीत सिंह और बसंत विहार निवासी कमलजीत सिंह के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 4 मोबाइल, दो दात और एक्टिवा बरामद हुई है। जांच अधिकारी एएसआई हरपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने हंबड़ां चौक में नाकाबंदी की हुई थी।

इस दौरान सूचना मिली कि आरोपी लोगों से मोबाइल लूटते हैं, जोकि लूटा हुआ माल बेचने जा रहे हैं। सूचना पर उन्होंने गांव सलेमपुर में रेड कर दोनों को काबू कर लिया। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया कि अमनप्रीत का ताया मौजूदा सरपंच है। जबकि कमलजीत के पिता मिस्त्री का काम करते है। वो दोनों ही नशे के आदी हैं। इसके लिए वो सलेमपुर, हंबड़ां और भूंदड़ी के इलाकों में लोगों से लूटपाट करते थे। अभी तक आरोपियों ने 9 वारदातें कबूली हैं। दोनों के खिलाफ पहले भी कई पर्चे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लिया है, जिसमें कई और मामले सामने आ सकते हैं।

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