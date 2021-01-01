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चांद पर जमीन:गायक सरदूल के मैनेजर ने 6 हजार में चांद पर खरीदी 1 एकड़ जमीन

शेरपुर2 घंटे पहले
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मजाक-मजाक में चांद पर जमीन लेने की भतीजे की बात को चाचा ने इतना गंभीरता से लिया कि चांद पर एक एकड़ जमीन खरीद ली। इसकी रजिस्ट्री उसके नाम हो चुकी है। चांद पर जमीन लेने से शेरपुर का पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। मशहूर पंजाबी गायक सरदूल सिकंदर के मैनेजर कुमार जीवन (शेरपुर) ने बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उसके भतीजे हर्ष गोयल ने पिछले वर्ष उससे कहा कि मरहूम फिल्मी अदाकार सुशांत राजपूत ने चांद पर जमीन ली है। क्या हम भी चांद पर जमीन ले सकते हैं? भतीजे की बात पर उसने तुरंत हामी भर दी।

उसने सभी ऑनलाइन साइट चेक की। उसकी माता सरोज रानी की 10 नवंबर 2008 को मौत हो गई थी। इसलिए उसने अपनी मां की बरसी पर 10 नवंबर का दिन ही जमीन खरीदने के लिए चुना। उसने उस दिन चांद पर 6000 रुपए में एक एकड़ जमीन खरीद ली।

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