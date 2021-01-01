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  • Special Train Running Between Nanded Sahib And Jammu Tawi Will Pass Through Patiala From 29th January

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श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी:29 जनवरी से पटियाला से गुजरेगी नांदेड़ साहिब और जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन, बुकिंग कराएं

पटियालाएक घंटा पहले
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नांदेड़ साहिब से जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटियाला से होकर गुजरेगी। - Dainik Bhaskar
नांदेड़ साहिब से जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटियाला से होकर गुजरेगी।
  • 29 जनवरी से ट्रेन पटियाला होते हुए आएगी और जाएगी, 26 जनवरी को यह ऐलान किया गया है

नांदेड़ साहिब और जम्मू जाने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। अब नांदेड़ साहिब से जम्मू तवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटियाला से होकर गुजरेगी। 29 जनवरी से ट्रेन पटियाला होते हुए आएगी और जाएगी। 26 जनवरी को ही यह ऐलान किया गया है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। यह ट्रेन वीकली होगी।

ये है शेड्यूल और टाइमिंग

नांदेड़ से जम्मू तवी सुपर फास्ट ट्रेन नंबर 02751, 29 जनवरी यानी शुक्रवार को नांदेड़ से सवेरे 11.05 पर चलेगी। 11.40 पर पुरना, 12.59 पर हिंगोली, दोपहर 1.49 पर वासिम, दोपहर 02.03 बजे मलकापुर, रात 9.40 पर इटारसी, रात 1.10 पर हबीबगंज, 2.15 पर बीना, सुबह 4 बजे झांसी, 5.08 पर ग्वालियर, 06.45, पर आगरा कैंट, सुबह 7.25 पर मथुरा जंक्शन, सुबह 10.10 पर नई दिल्ली, दोपहर 1.25 बजे अंबाला कैंट, दोपहर 14.18 पर पटियाला, 3.55 पर धुरी, 4.24 पर मलेकोटला, शाम 6 बजे पर लुधियाना, शाम 7.15 पर जालंधर, रात 9.10 पर पठानकोट और 11.05 पर जम्मू तवी पहुंचेगी।

ट्रेन नंबर 02752 जम्मी-तवी से नांदेड़ के लिए सुपरफास्ट ट्रेन प्रत्येक रविवार सुबह 5.45 पर तम्मू तवी से चलेगी। 7.40 पर पठानकोट, 9.37 पर जालंधर कैंट, सुबह 10.40 पर लुधियाना, 11.21 पर मलेरकोटला, 11.48 पर धुरी, 12.38 पर पटियाला, दोपहर 1.55 बजे अंबाला, शाम 5.05 बजे न्यू दिल्ली, शाम 06.58 पर मथुरा, शाम 7.35 पर आगरा कैंट, रात 9.18 पर ग्वालियर, 10.50 पर झांसी, रात 1.50 पर बीना, रात 02.40 पर हबीबगंज, सुबह 4.15 बजे इटारस, सुबह 8.58 पर मलकापुर, 12.19 पर वासिम, दोपहर 1.04 पर हिंगोली, दोपहर 2.30 पर पुरना और दोपहर 3.50 पर नांदेड़ पहुंचेगी।

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