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  • Suffering From Mother's Insult, Youth Commits Suicide, Women From In laws In Domestic Dispute Quarrel

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घरेलू विवाद:मां की बेइज्जती से आहत युवक ने की आत्महत्या,घरेलू विवाद में ससुराल पक्ष से आई महिलाओं ने किया झगड़ा

कोटकपूरा2 दिन पहले
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पत्नी के साथ मनमुटाव के चलते ससुराल पक्ष की महिलाओं द्वारा झगड़ा कर पत्नी को साथ ले जाने व उनके द्वारा मां की बेइज्जती करने से आहत युवक ने अपने घर में पंखे की हूक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृत युवक की मां की तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी समेत ससुराल पक्ष की छह महिलाओं पर मामला दर्ज किया है।कोटकपूरा के मोगा रोड पर कटारिया अस्पताल के पीछे रहते परिवार की महिला बलजीत कौर द्वारा पुलिस को दर्ज करवाए गए बयान के अनुसार उसके पुत्र गुरप्रीत सिंह उर्फ मंगा की शादी राजस्थान के जिला श्री गंगानगर की रहने वाली कोमल से हुई थी।

पत्नी व घर आने वाली पांचों महिलाओं पर मामला दर्ज

पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते विवाहिता के परिवार से संबंधित गांव पंजगराई खुर्द वासी गुरमीत कौर, सुनीता उर्फ नीशा, कम्मों, गांव खुंदड़ जिला फिरोजपुर वासी राजू व मोनिका उर्फ मोना 11 दिसंबर को उनके घर आई व उनसे झगड़ा करने के बाद कोमल को साथ लेकर चली गईं। बाद में मामले को बीच बचाव में आए क्षेत्र के गणमान्यों ने दोनों के बीच राजीनामा करवा दिया। लेकिन इन लोगों द्वारा की गई अपनी माता बलजीत कौर की बेइज्जती गुरप्रीत से बर्दाश्त नहीं हुई व 14 दिसंबर को उसने अपने घर पर पंखे की हूक से फंदा लगा लिया। गंभीर हालत में उसे कोटकपूरा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक करार दे दिया। पुलिस ने मृतक गुरप्रीत सिंह की माता बलजीत कौर के बयान पर जांच के बाद मृतक की पत्नी कोमल, उसके घर आने वाली पांचों महिलाओं पर गुरप्रीत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

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