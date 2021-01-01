पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Sukhbir, Who Arrived In Ghazipur To Honor Rakesh Tikait, Also Met Farmer Families Whose Relatives Were Missing.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

किसान नेता का सम्मान:राकेश टिकैत को सम्मानित करने गाजीपुर पहुंचे सुखबीर,उन किसान परिवारों से भी मिले जिनके रिश्तेदार लापता

चंडीगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ‘सिरोपा ’ के साथ श्री दरबार साहिब से लाया गया ‘अमृत’ भेंट किया और किसान नेता राकेश टिकैत को सम्मानित किया। बादल ने आश्वासन दिया कि किसान आंदोलन को सफल बनाने में शिअद पूरा समर्थन देगा। जनसभा के बीच राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि किसान नेता ने अपने पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नक्शे कदम पर चलते हुए किसान समुदाय को गौरवान्वित किया जो अपने समय के एक विशाल नेता थे। अकाली दल अध्यक्ष उन किसानों के परिवारों से भी मिले जिनके रिश्तेदार 26 जनवरी से लापता हैं।

बादल ने परिवारों को आश्वासन दिया कि अकाली दल उन सभी मामलों को उठाएगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उचित कानूनी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने दिल्ली शिरोमणि अकाली दल इकाई के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका से दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी आग्रह किया। कहा- डीएसजीएमसी ऐसे सभी मामलों में मुफ्त सहायता करेगी। बादल ने दिल्ली के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया - 9310510640 चंडीगढ़ के लिए नंबर जारी किए गए थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser