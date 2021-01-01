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मौसम अपडेट:सीजन का सबसे गर्म दिन रहा रविवार, रातें अभी सर्द रहेंगी,3 और 4 फरवरी को बादल छाएंगे, बूंदाबांदी का अनुमान

जालंधरएक घंटा पहले
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दिन का पारा 22 डिग्री तक पहुंच गया है। इससे दिन के समय में धूप के लिहाज से रविवार दिसंबर के बाद सर्द सीजन में सबसे गर्म दिन रहा है। वहीं, रात में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। जहां रात में तापमान 3.2 पर न्यूनतम पारा रहा था। इसमें 1 व 2 फरवरी को गिरावट की संभावना जताई गई है। जालंधर व कपूरथला में आने वाले दिनों में 1-2 फरवरी को सुबह-शाम ठिठुरन जारी रहेगी।

जबकि सुबह सामान्य धुंध रहेगी। दिन में धूप खिलेगी। इसके बाद 3 और 4 फरवरी को बादल छाएंगे, महीन बूंदाबांदी संभव है। इसके बाद 5 ‌फरवरी को मध्यम गति की बूंदाबांदी हो सकती है। जालंधर रीजन फिलहाल 15 फरवरी तक ठंडा ही रहेगा। हालांकि दिन में राहत रहेगी।

खूब हुई खरीदारी -पिछले कुछ दिनों से शीतलहर के कारण कारोबार काफी ठंडा चल रहा था लेकिन रविवार को खिली धूप के कारण संडे मार्केट और बाकी बाजारों में लोगों ने खूब खरीदारी की। कपड़े बेचने वाले दुकानदारों के मुताबिक ऐसा ही मौसम रहा तो सर्दियों की बजाय गर्मियों का स्टाॅक रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ रविवार को सिटी में सीटेट का एग्जाम हुआ, जिसमें बड़ी गिनती में परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं, एनडीए के एग्जाम के कारण जालंधर से दूसरे जिलों में जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं आई।

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