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कोविड-19:शुक्र है गिद्दड़विंडी में बाकी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निगेटिव, 55 नए संक्रमित, एक की मौत

लुधियाना3 घंटे पहले
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गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिद्दड़विंडी के बाकी रहते 166 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निगेटिव आई है। स्कूल के 360 स्टूडेंट्स के सैंपल्स लिए गए थे। इनमें से 160 की रिपोर्ट पहले ही निगेटिव पाई गई थी। गालिब कलां स्कूल के प्रिंसिपल सोहन सिंह ने बताया कि स्कूल में अब तक 670 स्टूडेंट्स की सैंपलिंग हो चुकी है। इनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स की रिपोर्ट निगेटिव है। रविवार को गालिब कलां में 35 सैंपल्स लिए गए। भमाल स्कूल में तीसरे अध्यापक की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। स्कूल में 50 के ही तकरीबन स्टूडेंट्स हैं। वहीं, स्कूल में अभी बच्चे ज्यादा न होने के कारण भी थोड़ा बचाव बताया जा रहा है।

दूसरी तरफ रविवार को लुधियाना में 55 नए संक्रमित पाए गए। इनमें लुधियाना के 44 संक्रमित हैं। जबकि 1 मरीज की मौत हुई। जबकि 71 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। लुधियाना के अब तक 25797 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें से 24472 रिकवर हो चुके हैं। 1006 मरीजों की मौत हो चुकी है। 319 एक्टिव केस हैं। रविवार को 2044 सैंपल्स लिए गए। इनमें से गवर्नमेंट सेंटर्स में 1568 सैंपल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 476 सैंपल्स लिए गए। 2040 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है।

बड़े छात्र हुए संक्रमित, आज से प्री-प्राइमरी स्कूल खुल रहे - एक ओर जहां छठी से बारहवीं वाले सरकारी स्कूलों में इस तरह की स्थिति सामने आ रही हैं। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स भी पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में 1 फरवरी से आंगनबाड़ी सेंटर, प्री-प्राइमरी, पहली व दूसरी क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में 2.5 साल के बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकेगा। वो भी ऐसी स्थिति में जब सरकारी स्कूलों में न इनफ्रास्ट्रक्चर पूरा है न ही इतनी क्षमता है कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा सके। वहीं, अध्यापकों के मुताबिक उन्हें न ही कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि बच्चों को बैच के अनुसार बुलाया जा सकता है या नहीं? जिला स्तर पर भी शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को ये आदेश दिए गए हैं कि कोविड-19 के नियमों का पालन करना है।

आंगनबाड़ी सेंटर भी खुलेंगे - सोमवार से आंगनबाड़ी सेंटर्स भी खुलने जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए भी किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं हैं। आंगनबाड़ी यूनियन की प्रधान सुभाष रानी के मुताबिक किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं जारी की हई है। लुधियाना में 2487 आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं। ऐसे में छोटी उम्र के बच्चों के लिए किस तरह से सुरक्षा हो सकेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी -नेशनल इंफाॅर्मेटिक्स सेंटर की 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1583 सरकारी व एडेड स्कूलों में से 545 ऐसे स्कूल हैं जहां पर हेडमास्टर के लिए ही अलग से बैठने को कमरा नहीं हैं। सिर्फ 968 स्कूलों में ही फर्नीचर उपलब्ध हैं। जबकि सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी के लिए सिर्फ 360 कमरे, प्राइमरी के लिए 4045, अपर प्राइमरी के लिए 2039, एलीमेंट्री के लिए 6084, सेकेंडरी के लिए 1111, हायर सेकेंडरी के लिए 846 और अन्य 1290 कमरे हैं।

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