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  • The Civil Terminal, Being Built In 1920 Sqm, Will Be Illuminated By Solar Power, Will Be Ready By June

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दो नई फ्लाइट्स बढ़ेंगी:1920 वर्गमीटर में बन रहा सिविल टर्मिनल, सोलर पावर से रोशन होगी इमारत, जून तक होगा तैयार

वारिस मलिक | जालंधर2 घंटे पहले
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  • अभी दिल्ली के लिए फ्लाइट चल रही, मार्च से मुंबई और जयपुर के लिए भी उड़ानें प्रस्तावित

दोआबा में आदमपुर एयरपोर्ट का सिविल टर्मिनल इस साल जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। दो मंजिला आधुनिक इमारत में पहले से ही इंटरनेशनल स्तर के 180 सीट वाले दो एयरक्राफ्ट खड़े करने का सुविधा रखी गई है। ऐसे में आदमपुर एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने में भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

अभी दोआबा के लोगों को अमृतसर एयरपोर्ट जाना पड़ता है लेकिन भविष्य में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने पर जालंधर-लुधियाना हाईवे से 23 किमी. दूर सुविधा मिल जाएगी। नया सिविल टर्मिनल दो मंजिला होगा, जिसमें एयरपोर्ट सिस्टम के अलावा यात्रियों को वेटिंग रूम, कार पार्किंग, फूड व बाकी सुविधाएं मिलेंगी। फिलहाल यहां एक अस्थायी वीआईपी लाउंज बनाया गया है।

फरवरी 2018 में प्राइवेट कंपनी को सिविल टर्मिनल तैयार करने का जो काम सौंपा गया था, उसने 50% काम पूरा कर लिया है। टर्मिनल की 2 मंजिला बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार है, फर्निशिंग के अलावा सिटिंग अरेंजमेंट और एयरपोर्ट सिस्टम स्थापित होने बाकी है। कोरोनावायरस के कारण निर्माण कार्य पिछड़ गया था, जिस कारण अब जून के आसपास इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

3 साल पहले यहां से दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी, अभी नया सिविल टर्मिनल बनने और यात्रियों के अच्छे रिस्पांस के चलते दूसरे शहरों में भी यहां से फ्लाइट शुरू की जा सकेगी। इमारत का डिजाइन आधुनिक रंग रूप और पारंपरिक झलक देने वाला है। इसके सामने ग्रीन बेल्ट होगी। अभी ग्रीन बेल्ट को 3 गोलाकार डिजाइन में स्थापित करने का लक्ष्य प्रस्ताव है।

एक नजर में...सिविल टर्मिनल प्रोजेक्ट-

83.52 करोड़ रुपए है प्रोजेक्ट की कीमत

6000 वर्ग मीटर है एयपोर्ट का पूरा एरिया

निर्माता : वॉस्कॉन इंजीनियर एजेंसी : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई पट्टी : इंडियन एयर फोर्स की क्षमता : 300 व्यक्ति 49000 से ज्यादा यात्रियों ने 2019-20 में इस्तेमाल किया एयरपोर्ट

प्लेन पार्किंग एरिया
दो एयरक्राफ्ट खड़े होंगे। जो ए-320 एयरबस रेंज के होंगे। इनकी लंबाई 31.57 मीटर होती है। जबकि कॉकपिट 3.17 मीटर और मध्य 27.51 मीटर।

कारोबार बढ़ने केर आसार
दोआबा एयरपोर्ट वेलफेयर एसो. के सदस्य बलराम कपूर और अश्विनी कुमार विक्टर कहते हैं कि दक्षिण भारत के लिए भी यहां से कनेक्टिविटी शुरू होगी तो कारोबार बढ़ेगा और पंजाब की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा।
दोआबा एयरपोर्ट वेलफेयर एसो. के सदस्य बलराम कपूर और अश्विनी कुमार विक्टर कहते हैं कि दक्षिण भारत के लिए भी यहां से कनेक्टिविटी शुरू होगी तो कारोबार बढ़ेगा और पंजाब की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा।

50% से ज्यादा काम पूरा- आदमपुर सिविल एयरपोर्ट पर 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। स्पाइसजेट के विमान ने दिल्ली के लिए एक मई, 2018 को पहली उड़ान भरी थी। अब जयपुर और मुंबई के लिए भी फ्लाइट प्रस्तावित है। तीनों फ्लाइट 28 मार्च को एक साथ शुरू हो सकती हैं। फिलहाल सिर्फ दिल्ली के लिए फ्लाइट रेगुलर तरीके से संचालित हो रही है। लॉकडाउन खत्म होने और कोरोना का असर कम होने से सिविल टर्मिनल के काम में तेजी आई है।

रनवे एयरफोर्स का ही रहेगा
एयरपोर्ट के लिए पंजाब सरकार ने 41 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। तीन साल पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इससे पहले इंडियन एयर फोर्स से एनओसी प्राप्त हुई थी। एयर ट्रैफिक और रनवे एयरफोर्स का ही इस्तेमाल होगा पर नया सिविल टर्मिनल आम आदमी को संपूर्ण सुविधाएं देगा।

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