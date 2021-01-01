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  • The Party Will Tell The Candidate Who Is In Danger, The Police Will Review The Security

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रिव्यू:पार्टी अपने जिस प्रत्याशी को खतरा है बताएगी, पुलिस उसे रिव्यू कर देगी सुरक्षा

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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  • निकाय चुनाव करवाने को लेकर पुलिस विभाग ने कसी कमर

निकाय चुनाव शांति पूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिव्यू करना शुरू कर दिया है। विभाग ने सभी जिलों से एसएसपी से जिले के सेंसटिव इलाकों में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने को कहा है।

इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों को लेकर उनकी पार्टी ने सुरक्षा को लेकर खतरा जताया जाएगा विभाग ऐसे उम्मीदवारों को सुरक्षा देने पर विचार करेगा। आप और शिअद पहले ही चुनावों में चुनाव आयोग के समक्ष गडबड़ी एवं गुंडागर्दी करने की आशंका जता चुके हैं। चुनावों को लेकर शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने तो पैरा मिल्ट्री फोर्स को तैनात करने की मांग कर कर दी है।

शिअद ने आयोग को खत्म करने की मांग की...शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग निगम चुनावों में लोगों के जीवन एवं आजादी की रक्षा के कर्तव्य निभाने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। एसईसी कमिशनर जगपाल सिंह संधू से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि राज्य आयोग राज्य के खजाने पर बोझ साबित हो रहा है क्योंकि सांसद

सुखबीर सिंह बादल पर भी कातिलाना हमले के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी लाचारी जाहिर की है। संधू ने शिअद अध्यक्ष पर हमले की रिपोर्ट मांगने का आश्वासन दिया था, लेकिन बुधवार को कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वह जो कुछ कर सकते हैं वह रिपोर्ट को दोबारा पेश करने के लिए कह सकते हैं।

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