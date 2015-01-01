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  • The Police Used To Work In The Sangha Farm From 6 Am To 4 Pm, Police Action Took Place Till 4:30 Am To Free The Children, A Statement Was Recorded In The CWC

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मानव तस्करी:संघा फार्म में सुबह 6 से शाम 4 बजे तक करते थे मजदूरी, बच्चों को मुक्त कराने के लिए तड़के 4:30 बजे तक चली पुलिस कार्रवाई, सीडब्ल्यूसी में बयान दर्ज

जालंधर14 मिनट पहले
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  • ठेकेदार को प्रति बच्चे के हिसाब से मिलते थे 5 हजार रुपए, 32 बच्चे नहीं जानते कि रुपए उनके घर पहुंचते थे या नहीं

बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के सहयोग से पुलिस और प्रशासन की टीमों ने पांच माह में 95 बाल मजदूरों को छुड़ाया है। बुधवार को संघा फार्म से मुक्त हुए 38 बाल मजदूरों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक काम लिया जाता रहा है। इसके एवज में बिहार से नाबालिग बच्चों को यहां लाने ठेकेदार को प्रति बच्चे के हिसाब से 5 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते थे। यह रुपए ठेकेदार बच्चों के घर पहुंचाता था या नहीं, इस बारे में 32 बच्चों को कोई जानकारी नहीं है। वहीं बाकी बच्चों ने कहा कि कभी एक हजार तो कभी किसी महीने दो हजार रुपए उनके घर भेजे गए।

अधिकतर बच्चों को यह भी नहीं पता कि वहां किस रास्ते से लाए गए और किस शहर में रह रहे हैं

पिछले 4 साल में संयुक्त विभागों की अब तक की यह बड़ी रेड है। बुधवार को बच्चों को मुक्त कराने के बाद पुलिस अौर प्रशासन की कार्रवाई वीरवार की तड़के करीब 4:30 बजे तक चलती रही। बचपन बचाओ आंदोलन के कोआर्डिनेटर दिनेश कुमार ने बताया कि सभी बच्चों के सीडब्ल्यूसी के सामने बयान दर्ज हुए। उनका कहना है कि कई बच्चों ने बताया कि जब उन्हें बिहार से लाया गया तो यह नहीं पता चला कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। सभी बच्चे बिहार राज्य के सीतामढ़ी, खगडिया सहित आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। सभी बच्चों की बारी-बारी से काउंसलिंग की गई है, जिसके बाद बच्चों ने ये बातें बताईं।

अभी तक नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी

बचपन बचाओ आंदोलन के कोआर्डिनेटर दिनेश कुमार ने बताया कि इन बच्चों में कुछेक दो साल से तो कई एक साल से यहां काम कर रहे हैं। कोई भी पढ़ने नहीं जाता। कई बच्चों की उनके परिजनों से एक बार भी बात नहीं हुई। मुक्त हुए बच्चों में ज्यादातर अपने घर जाना चाहते हैं। अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पहले भी इसी फार्म हाउस से कई बच्चों को छुड़ाया गया है, मगर राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो सकी है।

4 माह में 3 जगह कार्रवाई
}6 अगस्त : वरियाणा इलाके में जेजे रबड़ फैक्ट्री में संयुक्त टीम का छापा, 48 बाल मजदूरों काे मुक्त कराया।
}10 दिसंबर : वरियाणा में एचके फोर्जिंग फैक्ट्री में छापा, 9 बाल मजदूर छुड़ाए।
}16 दिसंबर : बिहार से लाए गए बंधक बनाकर रखे 38 बच्चों को रिहा करवाया।

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