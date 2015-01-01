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  • There May Be Less Cases Of Children Being Positive, But They Can Become A Corona Career

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कोरोना अपडेट:बच्चों के पॉजिटिव होने के मामले भले ही कम, लेकिन ये बन सकते हैं कोरोना कैरियर

लुधियानाएक घंटा पहले
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  • 64 नए पॉजिटिव, 3 मौतें, 129 मरीज डिस्चार्ज

कोविड-19 के दौरान गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी खास ख्याल रखने की ज़रुरत है। बच्चों में भले ही कोविड-19 पॉजिटिव मामले मध्यम या अधिक उम्र के लोगों के मुकाबले काफी कम हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स द्वारा ये सोच कर लापरवाही बरती जा रही है तो ये घातक हो सकता है। बच्चे घर में वायरस लाने के लिए कैरियर बन सकते हैं। इससे न सिर्फ घर के बुजुर्ग प्रभावित होंगे बल्कि घर में उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जिनकी इम्युनिटी कमजोर है या फिर जो को-मॉर्बिड बीमारियों से पीड़ित हैं। वहीं, लगातार तापमान में भी गिरावट हो रही है। अगर इस समय में लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में कोविड-19 का खतरा और केसेस भी बढ़ सकते हैं।

बच्चों में कोविड-19 के गंभीर मामले बहुत सामने नहीं आए हैं। वो कोविड-19 को फैलाने या घर में वायरस लाने के लिए कैरियर बन सकते हैं। इसलिए सबसे जरुरी है बच्चे जब भी बाहर निकलें मास्क ज़रुर पहनें, बार-बार हाथ धोएं व शकी मरीजों से दूर रहें। - डॉ. नीरज थापर, पीडियाट्रिशियन, सुमन हॉस्पिटल
गर्भवती महिलाओं को भी मास्क जरूर पहनना चाहिए। गर्भवती महिलाएं अपनी डाइट में विटामिन-सी, विटामिन-डी, जिंक इत्यादि का भी खास ख्याल रखें। - डॉ.सरोज अग्रवाल, गाइनीकोलॉजिस्ट

जिले के 52 संक्रमित, 546 एक्टिव केस

वीरवार को लुधियाना में 64 नए मामले सामने आए। इनमें लुधियाना के 52 संक्रमित हैं। जबकि बाहरी जिलों व राज्यों के 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है।वीरवार को 3 मरीजों की मौत हुई।इनमें 1 लुधियाना से संबंधित है। जबकि 129 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। लुधियाना के अब तक 24184 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इनमें से 22692 स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 947 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस में गिरावट हो रही है। वीरवार को लुधियाना के सिर्फ 546 ही एक्टिव केस रहे। इनमें 396 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 17 सरकारी व 82 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। अन्य जिलों व राज्यों के 3540 मरीजों की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें 59 एक्टिव केस हैं। जबकि 421 की मौत हो चुकी है।

एक गर्भवती पॉजिटिव : वीरवार को पॉजिटिव आए केसेस में 1 गर्भवती, 1 हैल्थ केयर वर्कर और 1 पुलिस मुलाजिम की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क के 12 मरीज, ओपीडी के 10 मरीज, इनफ्लूएंजा लाइक इलनैस के 23 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। जबकि कोविड-19 पॉजिटिव होने के अलावा दिल के मरीज विश्वकर्मा नगर ताजपुर रोड के पुरुष(58) की मौत हुई।

154 मरीज होम क्वारेंटाइन : वीरवार को 36 रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा 193 शकी मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें से 154 को होम क्वारेंटाइन किया गया। अब तक 53778 मरीजों को होम क्वारेंटाइन किया जा चुका है। इनमें से 2464 एख्टिव होम क्वारेंटाइन केस हैं। वीरवार को 2783 सैंपल्स लिए गए।​​​​​​​

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