पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Punjab
  • Trident T20 Cup From Today, 15 Matches Will Be Between 8 Teams In 10 Days, 8 International Players Will Also Play

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

क्रिकेट टूर्नामेंट:ट्राइडेंट टी-20 कप आज से, 10 दिनों में 8 टीमों के बीच होंगे 15 मैच, 8 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी खेलेंगे

लुधियानाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • विजेता टीम को 1.50 लाख, रनरअप को 75 हजार रुपए मिलेंगे

पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मान्यता प्राप्त स्टेट स्तरीय लीग कम नॉक आउट ट्राइडेंट कप टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (एलडीसीए) और हारा क्रिकेट क्लब लुधियाना की ओर से शुक्रवार से करवाया जाएगा। विजेता टीम को 1.50 लाख और रनरअप टीम को 75 हजार रुपए मिलेंगे। एलडीसीए के अॉनरेरी जनरल सेक्रेटरी सनी भल्ला ने कहा कि नगर निगम ने एलडीसीए को 6 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए सहमति जताई है और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने पीसीए को एक और 4 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है।

इससे शहर में विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकेगा।पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एवं प्रंबधक कमेटी सदस्य भूपिंदर सिंह सीनियर ने बताया कि इस टूर्नामेंट में प्रमुख टीमें जीआरडी अकादमी ग्रांउड हंबड़ां रोड और हारा क्रिकेट अकादमी ग्रांउड गांव बद्दोवाल में 15 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पंजाब रेड्ज, पटियाला कोलटस एचआरसीएफ, जांलधर इलेवन और मालवा हीरोज की टीमें शामिल होगी। जबकि ग्रुप बी

में पंजाब ब्लूज, लुधियाना इलेवन, मोहाली लीजेंड और अमनदीप क्रिकेट क्लब अमृतसर की टीमों को शामिल किया गया है। इस मौके पर एलडीसीए के प्रधान एवं पूर्व रणजी खिलाड़ी सतीश कुमार मंगल, अनुपम कुमारिया, सनी भल्ला और हारा क्रिकेट क्लब से सुखजीत सिंह हारा भी मौजूद रहे।

प्रत्येक टीम खेलेगी 3 लीग मैच, फाइनल 27 को

हर टीम तीन लीग मैच खेलेगी और दोनों ग्रुप की दो विजेता टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 27 दिसंबर को होगा। उन्होंने बताया कि रोजाना 11 बजे मैच शुरू होंगे और एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे। प्रमुख खिलाड़ी मनदीप सिंह, गुरकीरत सिंह मान, संदीप शर्मा, बरिंदर सरां, आईपीएल खिलाड़ी अनमोलप्रीत सिंह, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत सिंह बराड़ और प्रभसिमरन सिंह टीमों में शामिल होंगे। हर एक मैच के विजेता को मैन ऑफ मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट में बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज और बेस्ट ऑल राउंडर का पुरस्कार भी मिलेगा।

पुलिस कमिश्नर करेंगे उद्घाटन: भूपिंदर सिंह सीनियर ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन शुक्रवार को जीआरडी एकेडमी में सीपी राकेश अग्रवाल करेंगे। मंत्री भारत भूषण आशु और डीसी वरिंदर शर्मा मुख्यातिथि होंगे। टूर्नामेंट के स्पांसर ट्राइडेंट ग्रुप की टूर्नामेंट की सीरीज को आने वाले समय के दौरान भी जारी रखने की योजना है। सतीश कुमार मंगल प्रधान ने बताया कि ट्राइडेंट कप टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के कैलेंडर मुताबिक वार्षिक फीचर बनाया जाएगा, जोकि राज्य में क्रिकेट खेल को प्रमोट करने के लिए फायदेमंद साबित होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें