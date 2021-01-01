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चुनाव:नामांकन के दौरान हंगामा, समर्थकों ने भाजपा जिंदाबाद व कांग्रेस ने मुर्दाबाद के लगाए नारे

रोपड़एक घंटा पहले
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एसडीएम दफ्तर के बाहर आमने-सामने आए भाजपा व कांग्रेस के समर्थक।-भास्कर - Dainik Bhaskar
एसडीएम दफ्तर के बाहर आमने-सामने आए भाजपा व कांग्रेस के समर्थक।-भास्कर
  • 4 नगर कौंसिलों व 2 नगर पंचायतों के लिए 560 ने भरा पर्चा

नगर कौंसिल चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन बुधवार को जिले में सभी एसडीएम ऑफिसों के बाहर मेले जैसा माहौल था। रोपड़ एसडीएम ऑफिस के बाहर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 250 के करीब उम्मीदवार व उनको समर्थक खड़े थे। इसी बीच नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जब भाजपा के जिला अध्यक्ष जतिंदर सिंह अठवाल अपने पार्टी के उम्मीदवारों के साथ वहां पर पहुंचे तो उनकी

पार्टी के उम्मीदवारों ने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके तुरंत बाद दूसरी ओर खड़े कांग्रेस व कुछ अन्य लोगों ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद व बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। माहौल खराब होने से पहले ही पुलिस ने मौका संभाल लिया और अठवाल अपने उम्मीदवारों को लेकर एसडीएम ऑफिस में चले गए।जिले की 4 नगर कौंसिलों और 2 नगर पंचायतों के लिए 92 वार्डों पर 560 उम्मीदवारों ने

नामांकन भरे। रोपड़ नगर कौंसिल के 21 वार्डों के लिए अंतिम दिन कवरिंग, उम्मीदवार समेत 122 ने नामांकन दाखिल किए। मोरिंडा में कुल 119 उम्मीदवारों, नंगल में 111, चमकौर साहिब में 47, कीरतपुर साहिब में 75 और आनंदपुर साहिब में 86 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। वहीं, 4 फरवरी को पड़ताल करने के बाद 5 फरवरी को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न दिए जाएंगे।

रोपड़ नगर कौंसिल में आप 4 और भाजपा 9 सीटों पर नहीं उतार पाई उम्मीदवार- बता दें कि रोपड़ नगर कौंसिल के 21 वार्डों के लिए अभी तक कांग्रेस पार्टी व अकाली दल ने ही अपने पूरे उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 5, 8, 11, 21 से उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतार पाई और भाजपा की हालत इससे भी पतली हो गई। भाजपा ने नगर कौंसिल चुनावों के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं जबकि वार्ड नंबर 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 17, 19 के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े नहीं कर सकी।

रोपड़ और नंगल को छोड़कर बाकी जगह आजाद उम्मीदवारों की भरमार
बता दें कि नगर कौंसिल चुनावों को लेकर रोपड़ शहर के 21 वार्डों में से शिरोमणि अकाली दल ने 38 उम्मीदवार, कांग्रेस ने 28, आम आदमी पार्टी ने 25, बहुजन समाज पार्टी ने 1, आजाद उम्मीदवार 16 और भाजपा ने 14 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारे हैं। नंगल शहर के 19 वार्डों में से कांग्रेस ने 32, भाजपा ने 33, आम आदमी पार्टी ने 22, आजाद उम्मीदवार 15 और अकाली दल ने 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े किए। मोरिंडा शहर के 15 वार्डों में कांग्रेस ने 14, आम आदमी पार्टी ने 14, अकाली दल ने 1 और आजाद 90 उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। कीरतपुर साहिब के 11 वार्डों में से शिरोमणि अकाली दल ने 13, आम आदमी पार्टी ने 4 और 58 आजाद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। चमकौर साहिब के 13 वार्डों में कांग्रेस के 12, आप ने 13, अकाली दल ने 1 और आजाद 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए। आनंदपुर साहिब के 13 वार्डों में आम आदमी पार्टी ने 9, अकाली दल ने 12, भाजपा ने 3 और 62 आजाद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करवाए।

वार्ड नंबर 11 से किरन सोनी व 12 से पोमी सोनी लड़ेंगे चुनाव

रोपड़ | गत देर रात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने बेला चौक में शहर के वार्ड नंबर 11 व 12 की टिकटों की अनाउंसमेंट की। उन्होंने वार्ड नंबर 12 से लगातार 4 बार पार्षद रहे पूर्व पार्षद पोमी सोनी व वार्ड नंबर 11 से उनकी पत्नी जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष व एक बार पार्षद रहीं किरन सोनी को टिकट दी। शायद यह पहली बार हुआ कि रोपड़ नगर कौंसिल में पति-पत्नी को टिकट मिली हो। बता दें कि इससे पहले रोपड़ कौंसिल के 21 वार्डों से कांग्रेस ने 19 में उम्मीदवार उतार दिए गए थे। इस मौके मार्केट कमेटी के चेयरमैन मेवा सिंह गिल, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमरजीत सिंह भुल्लर, अमित सोनी, गुरविंदर सिंह जग्गी, राजेश कुमार, मिक्की सोनी, मनीष सोनी, रविंदर कौर जग्गी, गुरविंदर सिंह जग्गी व अन्य वार्ड निवासी उपस्थित थे।

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