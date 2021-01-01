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  • Vaccination Of Frontline Workers Now, 246 Out Of 600 Vaccinated On First Day, 24 Doses Were Damaged

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वैक्सीन का सीन:अब फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन, पहले दिन 600 में से 246 को लगा टीका, 24 डोज खराब हुईं

जालंधरएक घंटा पहले
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  • डीसी, सीपी और एसएसपी को टीका लगाकर की गई मुहिम की शुरुआत

हेल्थ वर्कर्स के बाद बुधवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई। डीसी घनश्याम थोरी, पुलिस कमिश्नर जीएस भुल्लर, एसएसपी डाॅ. संदीप गर्ग से मुहिम की शुरुआत की गई। सिविल अस्पताल के पीपी यूनिट, दादा काॅलोनी सीएचसी, बस्ती गुजां, खुरला किंगरा, पीएपी और फिल्लौर के सिविल अस्पताल में कुल 246 यानी 41 फीसदी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई।

इस दौरान फिल्लौर अकादमी और खुरला किंगरा आदि में वैक्सीन की 24 डोज खराब हुई हैं। सीपी के गार्ड वैक्सीनेशन के 10 मिनट बाद ही बाहर चले गए। वीरवार को शहर में 4 और देहात में 9 सेंटरों पर वैक्सीनेशन होगी। फिलहाल हेल्थ वर्कर्स की दूसरी डोज रिजर्व रखी गई है और नए हेल्थ वर्कर्स को टीका नहीं लगेगा।

हेल्थ वर्कर्स की बारी अब बाद में, आज 13 सेंटर्स पर होगा टीकाकरण

कोविन पोर्टल पर 17748 फ्रंटलाइन वर्कर्स रजिस्टर्ड -जिला टीकाकरण अफसर डॉ. राकेश कुमार चोपड़ा ने बताया कि वीरवार को जमशेर में पेंडिंग 200 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। फिलहाल जिले में 17748 फ्रंटलाइन वर्कर कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अगला स्टॉक आने के बाद बाकी वर्कर्स को टीका लगेगा। डोज खराब न हो, इसलिए 8 से ज्यादा लाभपात्री होने पर ही वैक्सीनेशन की जाएगी।

28 नए संक्रमित, एक मरीज की मौत -बुधवार को 28 संक्रमितों में 3 अर्बन इस्टेट के रहने वाले एक ही परिवार के और नकोदर की शुगर मिल से 4 कर्मचारी हैं। इसके अलावा सूर्या एनक्लेव, गोल्डन एवेन्यू, गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू, छोटी बारादरी, ग्रेटर कैलाश, लोहारां, शाहकोट, पत्तड़ कलां से भी संक्रमित मिले हैं। वहीं, बुधवार को बिलगा निवासी 62 साल की महिला ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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