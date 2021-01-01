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  • A Total Of 51 Nominations Were Filed In Banud, 14 Independent Candidates Also Filed Nomination Papers, BJP Did Not Find Any Candidates Here

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नामांकन:बनूड़ में कुल 51 नामांकन दाखिल, 14 आजाद उम्मीदवारों ने भी भरे नामजदगी पत्र, भाजपा को यहां कोई उम्मीदवार नहीं मिला

बनूड़2 घंटे पहले
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बनूड़ नगर परिषद चुनाव में सभी 13 वार्डों से 51 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। भाजपा को इस बार कोई उम्मीदवार नहीं मिला। भाजपा के दो स्थानीय नेता व पूर्व पार्षद प्रदीप कुमार हैप्पी कटारिया और साधु सिंह भाजपा से इस्तीफा दे चुके हैं। कई आजाद तौर महिलाओं को चुनाव लड़ा रहे हैं। बुधवार को अकाली दल ने 13 नामांकन भरे, जिनमें 4 कवरिंग थे। उम्मीदवारों ने सीनियर नेता साधू सिंह खलौर, जसविंदर सिंह , लछमन सिंह, हरबंस लाल उत्तम, जसवीर सिंह जस्सा, ज्ञान चंद, सोनू संधू, तरलोचन सिंह और जगतार सिंह के साथ नामांकन भरा।

साधु सिंह ने कहा कि पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और तीन पर आजाद को समर्थन देंगे। 14 आजाद उम्मीदवारों ने भी नामांकन भरा। वहीं, चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारी जानकारी देने में आनाकानी करते रहे। दो दिन पहले सहायक रिटर्निंग अफसर ने कहा था कि दफ्तर के बाहर लिस्ट लगा दी जाएगी, वहां देख लेना। बुधवार को भी जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने फोन काट दिया। बनूड़ प्रेस क्लब ने उच्चाधिकारियों से जानकारी मुहैया कराने की मांग की है।

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