पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रदर्शन:किसान संगठनों का जिले के मुख्य मार्गों पर धरना, नारेबाजी की

नाभा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कृषि कानूनों के विरोध में बंद के आह्वान पर विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने किया केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन

केंद्र सरकार के जारी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष पिछले कई दिनों से जारी है। वहीं वीरवार को देश भर में किसानों की ओर से दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चक्का जाम के लिए आमंत्रित किया गया था। नाभा के रोहटी पुल के पास नाभा-पटियाला रोड पर भारतीय किसान यूनियन डकौंदा और भारतीय किसान यूनियन राजेवाल ने नाभा-मलेरकोटला सड़क पर धरना लगाया।

इस मौके एडवोकेट ज्ञान सिंह मुंगो पूर्व अध्यक्ष पंजाब लीगल सेल आम आदमी पार्टी, गुरबचन सिंह सी उपप्रधान, दलजीत सिंह डकौंदा, गुरजीत सिंह, जगतार सिंह रन्नो, गुरजंट सिंह रन्नो, सरबजीत सिंह, होशियार सिंह कैदुपुर, पाल सिंह कैदूपुर, महिंदर सिंह नाभा ने केंद्र सरकार से तीनों बिलों को वापस लेने की अपील की। इस मौके गुरमीत सिंह, अमरजोत सिंह, गोल्डी चड्ढा, सुखलीन सिंह, जगमोहन सिंह सुधेवाल, गुरदेव सिंह देवमान, बरिंदर बिट्टू, सुरिंदर शर्मा, हरवीर ढींडसा, गायक बिट्टू खन्ना वाला, गायक करमा टोपर, एडवोकेट जसपाल सिंह, सुखजीत सिंह व अन्य मौजूद थे।

मालेरकोटला रोड पर भारतीय किसान यूनियन राजेवाल का धरना

मालेरकोटला रोड पर भारतीय किसान यूनियन राजेवाल की ओर से औंकार सिंह अगौल, जगजीत सिंह मौहलगुआरा, नेक सिंह खोख ने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों के संघर्ष को और तेज किया जाएगा। आज के धरने के बाद अब दिल्ली को घेरने की तैयारी है। धरने में अवतार सिंह कैदुपूर, घुम्मण सिंह राजगढ़, जगजीत सिंह मोहलगवारा, दफेदार हरजिंदर सिंह अगौल, हरबंस सिंह थूही, नंबरदार रघबीर सिंह ककराला, कुलदीप सिंह अलौहरा, चरनजीत सिंह विर्क, इंद्रजीत सिंह दुल्लदी, सुखवंत सिंह कोल आदि किसान शामिल हुए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें