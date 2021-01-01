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पोलियो ड्रॉप:पहले दिन 1 लाख 9 हजार 899 बच्चों को पिलाई पोलियोरोधी बूंदें

पटियाला7 घंटे पहले
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राष्ट्रीय पोलियो मुहिम के तहत जिले में पोलियो ड्रॉप की पिलाने की की मुहिम की शुरुआत सिविल सर्जन डाॅ. सतिंदर सिंह, मोहित महेन्दरा जरनल सचिव पंजाब यूथ कांग्रेस और संत बांगा चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जी की तरफ से कम्युनिटी सेहत केंद्र त्रिपड़ी में लगाए पोलियो बूथ और पांच साल तक के बच्चों को पोलियोरोधी बूंदें पिलाई गई। इस मौके पर सहायक सिविल सर्जन डाॅ. प्रवीण पुरी, जिला टीकाकरण अफसर डाॅ. वीनू गोयल, सीनियर मेडिकल अफसर डाॅ. विकास गोयल, बहादुर खान मेंबर कम संख्या कमीशन, जिला मांस मीडिया अफसर कृष्ण कुमार और स्टाफ उपस्थित थे। मोहित महिंद्रा ने सेहत विभाग के इस प्रयास की सराहना की।

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