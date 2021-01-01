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कोरोना:पटियाला में 28 पॉजिटिव केस मिले, अब एक्टिव मामले 168

पटियाला2 घंटे पहले
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जिले में 28 पॉजिटिव मिले हैं। सिविल सर्जन डॉ. सतिंदर सिंह ने बताया कि कुल केस 16,435 हो गए हैं। 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। 15,762 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मामले 168 हैं। नए मामलों में से पटियाला शहर से 16, नाभा से 3, समाना से 1, राजपुरा से 2, भादसों से 1, ब्लॉक कौली से 1, ब्लॉक कालोमाजरा से 1 और ब्लॉक हरपालपुर से 3 केस हैं। इन पॉजिटिव मामलों में से 7 पॉजटिव केस के संपर्क में आने और 21 ओपीडी और फ्लू कॉर्नर से आए हैं। वहीं, बुधवार को सेहत विभाग की टीमों ने 1290 लोगों के सैंपल लिए। वहीं, 1337 लोगों की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है।

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