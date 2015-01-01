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कोरोना:37 नए पाॅजिटिव केस मिले

पटियाला4 घंटे पहले
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1075 सैंपल की रिपाेर्ट के बाद जिले में 37 कोविड पाॅजिटिव केस मिले। सिविल सर्जन डा. हरीश मल्होत्रा ने बताया कि 12,962 मरीज काेविड पाॅजिटिव हाे गए हैं।मिशन फतेह के तहत 39 और मरीज कोविड से ठीक हो गए। अब तक 12294 मरीज ठीक हाे चुके हैं। कुल कोविड मौतों की संख्या 382 है। जिले में इस समय एक्टिव केस 286 हैं।

37 केस में शहर से 20, समाना से 06, नाभा से 03, राजपुरा से 01, ब्लाक हरपालपुर से 01 और ब्लाक शुतराना से 06 केस मिले। 10 केस संपर्क में आने वाले हैं। शहर के गुरू नानक नगर, अर्बन अस्टेट फेस 2, पंजाबी बाग, न्यू आफिसर कालोनी, प्रताप नगर, घुम्मन नगर, सरहिंद रोड, प्रताप नगर, अमन नगर, देसी मेहमानदारी, मजीठिया एन्क्लेव, गुरुअर्जुन देव कालोनी, भादसाें रोड, न्यू करतार कालोनी आदि से केस मिले।

फतेहगढ़ साहिब में 2 केस

जिले में वीरवार काे 2 केस पाॅजिटिव मिले। पीड़ितों की संख्या 2179 हो गई है। सिविल सर्जन डा सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि 5 को आई रिपोर्ट के तहत मौजूदा समय में 37 केस एक्टिव हैं। 331 की रिपोर्ट पेंंडिंग है। 102 की मौत हो चुकी है 2040 मरीज ठीक हो चुके हैं।

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