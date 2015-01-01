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विवाद:लीला भवन मार्केट में पार्किंग काे लेकर मारपीट करने के मामले में 4 गिरफ्तार, जमानत मिली

पटियाला3 घंटे पहले
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वीरवार काे लीला भवन मार्केट में पार्किंग काे लेकर ज्वेलर्स भाइयाें के साथ मारीट के मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज करके 4 आराेपियाें काे गिरफ्तार किया। बाद में उनकाे जमानत पर छाेड़ दिया गया। शिकायतकर्ता मानव ने बताया कि मार्केट में पार्किंग काे लेकर नाैजवानाें के साथ मामूली बहस हुई थी। जिसके बाद उन्हाेंने कर्मचारी से व उनके साथ मारपीट कर दी।

आराेपियाें के साथ आए नाैजवान बेखाैफ थे। थाना इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि झगड़े के बाद पीड़ित दुकानदार के बयान दर्ज कर 4 आराेपियाें काे गिरफ्तार कर लिया गया था। जिन्हें जमानत पर छाेड़ दिया गया था। कुछ अनजान व्यक्तियाें के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जल्द उनकाे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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