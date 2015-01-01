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कार्रवाई:कार सवार से 470 ग्राम हेरोइन मिली, पांच दिन का मिला रिमांड

फतेहगढ़ साहिब3 घंटे पहले
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पुलिस ने एक व्यक्ति से 470 ग्राम हेरोइन जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। एसपी डी जगजीत सिंह जल्ला ने बताया कि खमाणों थाना के इंस्पेक्टर हरविन्द्र सिंह की अगुवाई में एएसआई राम सिंह ने बरोटी कट पर नाकाबंदी की थी। मोरिंडा से आ सही एक कार को जांच के लिए रोका गया। सवार की जेब से 70 ग्राम हेरोइन मिली। आराेपी की पहचान बौबी वर्मा निवासी मंडी गोबिंदगढ़ के तौर पर हुई।

पूछताछ में पता चला कि उसने घर में हेरोइन छिपा रखी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर से 400 ग्राम हेरोइन जब्त की। जांच में पता चला कि उक्त व्यक्ति हेरोइन बेचने का कार्य करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया है।

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