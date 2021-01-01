पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

गिरफ्तारी:5 मामलों में 264 ग्राम स्मैक, 2.18 लाख ड्रग मनी और 3 किलाे अफीम सहित आरोपी गिरफ्तार

पटियाला2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना त्रिपड़ी पुलिस के थानेदार साहिब सिंह ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी डीएलएफ काॅलाेनी के पास बाइक सवार निर्दाेष कुमार निवासी खालसा काॅलाेनी काे 225 ग्राम स्मैक, 2 लाख 18 हजार रुपए की ड्रग मनी के साथ काबू कर केस दर्ज किया है। थाना प्रभानी हैरी बोपाराय ने बताया कि अाराेपी से पूछताछ जारी है। आरोपी पर विभिन्न थानों में 13 मामले दर्ज हैं। इसी थाना शंभू पुलिस के थानेदार हरदेव सिंह ने आरोपी राम

चरन निवासी धूरी, कुलदीप सिंह निवासी गांव जाहला काे से तीन किलाे अफीम बरामद की। डीएसपी घनाैर जसविंदर सिंह टिवाणा ने बताया कि नाकेबंदी दौरान स्कूटी काे रोककर तलाशी लेने पर आरोपियों से 3किलाे अफीम बरामद की। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस के थानेदार हरदीप सिंह ने आरोपी विजय कुमार निवासी न्यू करतार काॅलाेनी, गोबिंद निवासी पुराना बिशन नगर से 29 ग्राम स्मैक बरामद की।

थाना जुल्का पुलिस के थानेदार लखवीर सिंह ने आरोपी सुरेश कुमार निवासी राम नगर चुन्निवाला से 10 ग्राम स्मैक बरामद की। थाना बख्शी वाला पुलिस ने अाराेपी महिला गुरप्रीत काैर निवासी अासाे माजरा से 27 बाेतल शराब बरामद करके आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser