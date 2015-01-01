पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:जाली करंसी मामले में गिरफ्तार आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव

पटियाला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने जाली करंसी मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट इंदूबाला की अदालत में कथित आरोपी राहुल निवासी घलोड़ी को वीरवार को पेश किया अदालत ने आरोपी को 26 नवंबर तक ज्यूडिशियल भेज दिया, लेकिन आरोपी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उसको इलाज के लिए राजिंदरा अस्पताल भेज दिया गया पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके पास से 5 लाख 45 हजार 400 रुपए जाली करंसी के नोट व अन्य सामान बरामद किया था जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी सतनाम सिंह, गुरदीप सिंह, सुरिंदर सिंह, तरसेम लाल, गुरजीत सिंह, यशपाल, अमित कुमार, ईशाक उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें