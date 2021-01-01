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कार्रवाई:निगम की अवैध निर्माण पर कार्रवाई, रिहायशी नक्शा पास करवा बना ली थी दुकानें, 12 सील

पटियाला2 घंटे पहले
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  • निगम की टीम ने 2 दिन पहले दो अवैध कॉलोनियां और 30 दुकानें की थी सील

नगर निगम की अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले 30 दुकानों को सील करने के बाद बुधवार को नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने रिहायशी नक्शा पास करवाकर शहर के अलग-अलग बाजारों में बनी 12 कॉमर्शियल दुकानों को सील कर दिया। निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर के आदेशों पर एसटीपी गौतम कुमार के नेतृत्व में बिल्डिंग ब्रांच की टीम ने सुबह 9 बजे ही एसी मार्केट के पास रिहायशी नक्शा पास करवाकर बनी एक कॉमर्शियल दुकान पर धावा बोला। इस मार्केट में सुबह 9 बजे के बाद काफी भीड़ हो जाती है, इसलिए सुबह ही पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर दुकान को सील कर दिया गया।

इसके बाद दर्जियां वाली गली में अवैध रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया। यहां कार्रवाई करने के बाद निगम टीम आर्य समाज चौक पीर की दरगाह के पास पहुंची और एक दुकान को सील किया। फिर सनौरी अड्डा इलाके में 2 दुकानें और प्रेम धाम सर्वहितकारी विद्या मंदिर के सामने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रखे एक खोखे को सील कर दिया। यहां कार्रवाई करने के बाद कड़ाह वाला चौक में एक और तेज बाग कॉलोनी में 3 दुकानों को निगम बिल्डिंग ब्रांच ने सील किया।
कड़ाह वाला चौक में अवैध निर्माण रोका कड़ाह वाला चौक में निगम टीम एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर पहुंची। जहां दुकानदार ने अपनी दुकान के साथ एक अन्य दुकान पर अवैध रूप से बाहर शटर लगाकर अंदर ही अंदर निर्माण कर लिया। निगम टीम ने यहां बाहर से शटर को सील कर दिया, लेकिन जब दुकान के अंदर बिल्डिंग ब्रांच के अफसरों की नजर पड़ी तो देखा के अंदर काफी काम हो चुका था। इसके बाद अंदर काम रुकवाकर निगम ने पूरा एरिया सील कर दिया है और दुकानदार को वार्निंग दी कि अगर इसके बाद भी काम चालू रखा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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