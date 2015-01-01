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सम्मान:बार एसोसिएशन का मेंबर चुने जाने पर एडवोकेट निर्लेप कौर को किया सम्मानित

पातड़ां4 घंटे पहले
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बार एसोसिएशन की मेंबर चुनी जाने पर निर्लेप कौर को श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की चेयरमैन सुखजीत सिंह कालेका ने सम्मानित किया। सुखजीत सिंह कालेका ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि पटियाला बार एसोसिएशन की हुई चयन में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करके इलाके का नाम रोशन किया है। वहीं निर्लेप कौर ने समूह बार एसो. का धन्यवाद करते कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और तनदेही के साथ निभाएंगे। इस माैके भुपिंदर सिंह, करनैल सिंह, गुरबचन सिंह मान आदि माैजूद थे।

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