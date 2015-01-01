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मारपीट:बेटे से झगड़े के बाद आरोपियों ने मां से की मारपीट, टांग में आया फ्रैक्चर

पटियाला3 घंटे पहले
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थाना कोतवाली नाभा पुलिस ने व्यक्ति के साथ हुई मामूली बहस के बाद उसकी मां की टांग तोड़ दी। शिकायत पर थाना पुलिस ने तीन सगे भाईयों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता मेलो निवासी कबीर नगर नाभा ने बताया कि 2 नवंबर शाम 4 बजे नाभा मंडी में उसका बेटा काम कर रहा था कि आरोपी रवि, सनी, कुंदन की गाड़ी के टायर में एक बोरी फंस गई। इस कारण आरोपियों ने उसके बेटे से बहस शुरू कर दी। बीच बचाव करते हुए उसने बेटे को वहां से भेज दिया और खुद वहां बैठ गई। इसके बाद तीनों आरोपियों ने डंडे से वार कर उसकी टांग तोड़ दी। थाना पुलिस को शिकायत के बाद खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

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