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पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट:खिलौना फैक्ट्री लगाने की मंजूरी महज 13 दिन में मिली

पटियाला4 घंटे पहले
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  • सूबे का पहला सर्टिफिकेट पटियाला में दिया गया

पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 के तहत वीरवार काे पंजाब का पहला सर्टिफिकेट जारी किया गया है। डीसी कुमार अमित ने खिलौनों की फैक्ट्री लगाने के लिए कारोबारी रतनदीप को सर्टिफिकेट जारी किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर एक्ट की विशेषता बताते हुए कहा कि इस एक्ट के तहत ‘बिजनेस फस्ट पोर्टल’ पर सूबे में नया व्यापार/कारोबार शुरू करने वाले को एक जगह पर अर्जी देने के बाद रिकार्ड समय में एनओसी और जरूरी मंजूरी देकर सर्टिफिकेट जारी किया गया है।

घनौर के पास लगेगी फैक्ट्री जिले के राजपुरा-घनौर के पास खिलौनों की नयी फैक्ट्री लगाने के लिए संबंधित विभागों से जरूरी मंजूरी सिंगल विंडो के द्वारा 13 दिनों में लेकर कंपनी का मालिक रतनदीप पंजाब का ऐसा पहला उद्यमी बन गया है, जिसको ऑनलाइन अर्ज़ी देने के 13वें दिन सभी जरूरी मंजूरी मिल गई।

नया एक्ट उद्यमियों के लिए होगा लाभकारी: रतनदीप

प्रमाणपत्र लेने के बाद रतनदीप ने कहा कि इससे पहले समय से मंजूरी न मिलने पर नये उद्यमियाें का उत्साह शुरुआती समय में ही ठंडा पड़ जाता था। कहा कि उनको उम्मीद है कि अब ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020’ का लाभ नए उद्यमियों को मिलेगा।

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