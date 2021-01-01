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चुनाव:समाना, पातड़ां, राजपुरा व नाभा के 22 वार्डों में भाजपा को नहीं मिले प्रत्याशी, राजपुरा में शिअद भी 8 में नहीं उतार पाई कैंडिडेट

पटियाला2 घंटे पहले
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  • जिला पटियाला की चार नगर कौंसिलों में कुल 613 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे, आज पड़ताल, कल मिलेंगे निशान

जिले में 14 फरवरी को हो रहे नगर कौंसिल चुनावों पर इस बार किसान आंदोलन का असर भी दिखा है। इसके चलते भाजपा को समाना और पातड़ां कौंसिल में ढूंढ़े से भी उम्मीदवार नहीं मिले। नतीजतन भाजपा के समाना में 10, राजपुरा में 5 और पातड़ां में 6 वार्ड खाली रह गए। यहां भाजपा चुनावी मैदान से बाहर हो गई है। जी हां, समाना के कुल 21 वार्डों में से 10, पातड़ां के कुल 17 वार्डों में से 6 और राजपुरा में कुल 31 वार्डों में से 5 वार्ड ऐसे हैं। जहां भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। समाना और पातड़ां दोनों सीटों पर भाजपा के ऑब्जर्वर रमेश कुमार कक्कू ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए माना कि मौजूदा हालातों के चलते भाजपा के पुराने नेता भी पार्टी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने से कतरा रहे हैं। नतीजतन समाना में 2 और पातड़ां में 4 आजाद उम्मीदवारों को पार्टी को हिमायत (समर्थन) करना पड़ा है।

रमेश कुमार की मानें तो ये सभी आजाद उम्मीदवार वैसे तो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन मौजूदा हालातों के चलते ये पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए ये आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। अब भाजपा ने इन्हें समर्थन दे दिया है। इधर नामांकन के अाखिरी दिन बुधवार को चारों सीटों पर उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। अब चारों सीटों पर कुल 92 वार्डों के लिए 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। 4 फरवरी को नामांकन की छंटनी होगी।

नूरपुरा में चुनाव का बायकॉट, कहा-इलाके में नहीं हुआ कोई विकास, वोट मांगने न आएं नेता

समाना | शहर के वार्ड 3 के पुराना नूरपुरा पत्ति के लोगों ने नगर कौंसिल चुनाव का बायकॉट करने का फैसला लिया है। उनका आरोप है कि कई सालों से मोहल्ले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सभी सियासी पार्टी नेताओं से कहा कि वे यहां वोट मांगने न आएं। उन्होंने मोहल्ले में इसे लेकर एक बैनर भी लगा दिया। इस मौके बलदेव राज, शिव कुमार, राम चंद, सुरेश कुमार, बिट्टू, प्रदीप, कमला मौजूद थे।

इधर...आरोप-प्रत्यारोप
कांग्रेसी नेता हमारे उम्मीदवारों को धमका रहे, चुनाव आयोग को करेंगे शिकायतशिअद के शहरी राजपुरा के प्रधान रणजीत राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजपुरा नगर कौंसिल में हम 31 में से 23 वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। कारण कांग्रेसी नेता हमारे उम्मीदवारों को घर जाकर धमका रहे हैं। उन्हें चुनाव से पीछे हटने का प्रेशर बनाया जा रहा है। इससे कई लोग पीछे भी हट चुके हैं। चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। वहीं, आप की पंजाब राज्य कैशियर नीना मित्तल ने भी आरोप लगाया किराजपुरा में हमारे सभी उम्मीदवारों को कांग्रेसी धमका रहे हैं। जल्द सबूतों के साथ मीडिया के सामने आउंगी।

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