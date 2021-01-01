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चुनाव:23 वार्डों में से 6 में भाजपा को नहीं मिल पाए प्रत्याशी

फतेहगढ़ साहिब2 घंटे पहले
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सरहिंद फतेहगढ़ साहिब नगर कौंसिल के 23 वार्डों के के लिए कांग्रेस, भाजपा, आप, शिअद सहित आजाद उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। भाजपा 17 उम्मीदवार ही उतार पाई है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामांकन समय विधायक कुलजीत सिंह नागरा, भाजपा के उम्मीदवारों के साथ जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, शिअद के उम्मीदवारों के साथ हलका इंचार्ज दार सिंह भट्टी व आप के उम्मीदवारों के साथ जिला अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह मौजूद रहे। भाजपा ने वार्ड नंबर 1 से कुलवंत कौर, 2 से विक्की राय, 3 से रोबनप्रीत कौर, 4 से पवन कुमार, 5 से विजय लक्ष्मी, 6 से भगवंत सिंह, 8 से लखविन्द्र सिंह, 10 से रंधीर चंद, 11 से हरभजन कौर, 14 से हरीश अग्रवाल, 16 से नीरज सूद, 17 से विरेन्द्र कौर, 18 से राहुल़, 19 से सोमनाथ, 20 से अनीश, 21 से गुरमेल कौर, 23 से काजल को मैदान में उतारा है। पर वार्ड 7,9,12,13,15 तथा 22 में उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर पाई।

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