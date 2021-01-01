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केस:अचार बाजार व साइकिल मार्केट में चाइना डोर बेचने पर 3 दुकानदारों पर केस

पटियाला2 घंटे पहले
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थाना कोतवाली पुलिस ने अचार बाजार व साइकिल मार्केट आदि में रेड कर चाइना डोर बेचने पर तीन दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। इसमें थानेदार राजेश कुमार ने अचार बाजार में आरोपी गुरप्रीत सिंह की दुकान पर रेड कर 74 गट्टू बरामद किए। एसआई मेवा सिंह ने साइकिल मार्केट में आरोपी नवीन गुप्ता निवासी मोहल्ला मीर कुंडला से 39 गट्टू बरामद किए।

थानेदार जसवीर सिंह ने आचार बाजार में आरोपी विनय कुमार निवासी घेर सोढिया से 9 गट्टू बरामद करके आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।थाना कोतवाली इंचार्ज इंद्रपाल सिंह ने लोगों से अपील की वह चाइना डोर न खरीदें।

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