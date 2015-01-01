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आम आदमी पार्टी ने किए 12 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त:हरविंदर सिंह को चरनार्थल कलां, दर्शन सिंह को सरहिंद ग्रामीण और सन्नी चोपड़ा को शहरी की जिम्मेदारी सौंपी

फतेहगढ़ साहिब4 घंटे पहले
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आम आदमी पार्टी की ओर से 12 नए नियुक्त किए ब्लाक अध्यक्षों का सम्मान किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह बलाड़ा व जिला जनरल सचिव ओंकार सिंह चौहान ने बताया कि नए नियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों में फतेहगढ़ साहिब विधानसभा क्षेत्र से हरविन्द्र सिंह को चरनार्थल कला, दर्शन सिंह को सरहिंद ग्रामीण, सन्नी चोपड़ा को शहरी सरहिंद और अजीत सिंह को ब्लाक खेड़ा, बसी विधानसभा क्षेत्र से राहुल कुमार को बसी पठाना शहरी, शशी राज को खमाणों, गुरविंदर सिंह विर्क को बसी ग्रामीण और अमरजीत सिंह चुन्नी के अलावा विधानसभा क्षेत्र अमलोह से कन्नु शर्मा को मंडी गोबिंदगढ़ शहरी, हरजीत सिंह को मंडी गोबिंदगढ़ ग्रामीण, गुरमीत सिंह को अमलोह ग्रामीण तथा सिकंदर सिंह बतौर अमलोह शहरी के नाम शामिल है।

उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जल्द ही दूसरे विंगों को भी गठित किया जा रहा है। सभी नए ब्लाक अध्यक्षों को पार्टी की मजबूती के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने व पार्टी की नीतियों को घर-घर तक पहुंचाने के लिए कहा। इस मौके सीनियर नेता एडवोकेट लखवीर सिंह राय, एडवोकेट एनएस टिवाणा, अजय लिबड़ा, प्रदीप मल्होत्रा, गुरविन्द्र सिंह, रुपिन्द्र हैप्पी, पावेल हांडा, अमरिंदर सिंह, संतोख सिंह सलाना, गुरबचन कौर, राजेन्द्र धीमान, रंधीर सिंह व अन्य थे।

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