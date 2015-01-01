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बधाई:डीसी और एसएसपी ने दी शहर वासियों को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की बधाई

पटियाला4 घंटे पहले
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डीसी कुमार अमित और एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने जिला निवासियों को दिवाली के त्योहार और बंदी छोड़ दिवस की बधाई दी। डीसी ने शुभकामनाएं देते अपील की कि दिवाली वाले दिन पटाखे कम से कम और निर्धारित समय में ही चलाए जाएं। चाइनीज पटाखों पर पूर्ण पाबंदी है। इसलिए शोर और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे चलाने से गुरेज किया जाए। कोशिश की जाए कि दिवाली साफ -सुथरी और स्वच्छ मनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ और महामारी की दूसरी लहर आने का अंदेशा है। इसलिए हमें पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। इसी दौरान एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने बधाई देते कहा कि जिला पुलिस की कोशिश रहती है कि हमेशा लोगों की सांझ और सहयोग के साथ अमन-शांति और कानून को बरकरार रखा जा सके। जिस तरह लोगों ने पिछले साल तालमेल रखा है, वह आशा करते हैं कि इस समय भी इसी तरह ही लोगों की सांझ और सहयोग भरा होगा।

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