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वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू:लोगों के भ्रम दूर करने को डीसी ने खुद लगवाया कोरोना का टीका

पटियाला2 घंटे पहले
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  • 16वेंं दिन एसएसपी, एडीसी समेत 167 सेहत कर्मचारियों का टीकाकरण

कोविड टीकाकरण मुहिम के 16वें दिन दूसरा फेज शुरू हुआ। बुधवार को डीसी, एसएसपी, एडीसी समेत कुल 167 सेहत कर्मियों ने टीका लगवाया। सिविल सर्जन डॉ. सतिंदर सिंह और जिला टीकाकरण अफसर डॉ. वीनू गोयल ने बताया कि माता कौशल्या अस्पताल में 50, राजिंदरा अस्पताल 10, नाभा 10, भादसो में 48, दूधनसाधां में 18, मॉडल टाउन में 13, शुतराणा में 9 और त्रिपड़ी में 9 हेल्थ वर्करों ने वैक्सीन लगवाई। इनमें 124 सेहत कर्मी और 43 फ्रंटलाइन वर्कर हैं। दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर रेवेन्यू विभाग, पुलिस, निगम के सैनेटाइजेशन वर्करों को टीका लगाया जाएगा।

4 फरवरी को सरकारी अस्पताल माता कौशल्या, राजिंद्रा अस्पताल, कम्युनिटी सेहत केंद्र त्रिपड़ी, मॉडल टाउन, सिविल अस्पताल राजपुरा, नाभा, समाना, पातड़ां और पुलिस लाइन अस्पताल में टीके लगाए जाएंगे। बुधवार को माता कौशल्या अस्पताल में डीसी कुमार अमित, एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल, एडीसी ( विकास) डॉ. प्रीति यादव, एडीसी (जरनल) पूजा स्याल, सहायक कमिश्नर (जरनल) डॉ. इशमत विजय सिंह ने टीका लगवाया।

फ्रंटलाइन के बाद लोगों को लगेगा टीका : डीसी

डीसी ने कहा-टीकाकरण प्रति लोगों की गलत धारणा दूर करने के लिए दूसरे पड़ाव में सबसे पहले उन खुद टीका लगवाया। उन्होंने अपील की कि टीका लगवा कर इस महामारी से बचें। फ्रंटलाइन वर्करों के बाद आम लोगों को टीका लगेगा। वहीं, एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने कहा कि जिले के करीब 3500 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को टीका लगेगा। एडीसी (डी) डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि कोविड की दवा सुरक्षित है और सभी परीक्षण के बाद हम तक पहुंची है। इसलिए टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनें। एडीसी (जनरल) पूजा स्याल ने कहा-बिना डरे टीका लगवाएं।

अभी 13 हजार में से 4097 ने लगवाई वैक्सीन
जिले में 13 हजार हेल्थ वर्कर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें तक 4097 ने ही वैक्सीन लगवाई है जो मात्र 31 फीसदी है। दूसरे फेज में 13 हजार को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। पहले दिन 43 ने टीका लगवाया।

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