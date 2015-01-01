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जाम:सब डिवीजन पातड़ां में दिल्ली-संगरूर राष्ट्रीय मार्ग किया जाम

पातड़ां3 घंटे पहले
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किसान जत्थेबंदियों की तरफ से खेती कानूनों के विरोध में सब डिवीजन पातड़ां अधीन दिल्ली-संगरूर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग पर गोबिंदपुरा पैंद टाेल प्लाजा के पास किसानों ने चक्का जाम किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके क्रांतिकारी किसान यूनियन के सूबा प्रधान डॉ. दर्शनपाल, मीत प्रधान हरभजन सिंह बुट्टर, कुल हिंद किसान सभा पंजाब के सूबा मीत प्रधान कामरेड कुलवंत सिंह मौलवीवाला, क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता रमिंदर पटियाला और किरती किसान यूनियन ने नेतृत्व किया। इस मौके खेत मजदूर नेता कामरेड राम चंद चुनागरा, हरभजन सिंह धूहड़, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट से दविंदर सिंह, आंगनबाड़ी यूनियन से अमृतपाल कौर, पीएसयू के नेता प्रदीप पैंद, नौजवान भारत सभा से दविंदर छबीलपुर और संजय पैंद, डीएमएफ से आटा गुरजीत घंगा, एक्स सर्विस मैन यूनियन से सतनाम सिंह, सीपीएम नेता कामरेड रेशम सिंह और सैफी से अमनदीप सिंह आदि उपस्थित थे।

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