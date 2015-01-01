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लाइसेंस:पटाखा बेचने के लिए जिला प्रशासन ने एक लाइसेंस जारी किया

पटियाला3 घंटे पहले
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कोर्ट के आदेशों की खानापूर्ति करते हुए जिला प्रशासन ने पटाखा मार्केट के लिए एक लाइसेंस जारी कर दिया। साल 2019 में भी एक लाइसेंस जारी किया गया था और पॉलिसी के मुताबिक पिछले लाइसेंस के मुकाबले 20 फीसद कोटा ही जारी करना था। वहीं, पटाखा व्यापारियों ने मिलकर एक आवेदन किया और एक लाइसेंस के तहत ही सारा माल बेचने की योजना बनाई है। जारी किए गए लाइसेंस में कितना माल स्टॉक किया और बेचा जा सकता है और लाइसेंसशुदा व्यापारी कितने एरिया में दुकान खोल सकता है के बारे में स्पष्ट नहीं है। नाभा, समाना, पातड़ां, दूधन सांधा, राजपुरा में पटाखा बेचने के लिए कोई अस्थाई लाइसेंस न दिये जाने के निर्देश जारी किए हैं।

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