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  • District Congress Committee Protests Against The Center And UP Government Against The Oppression Of Women And Dalit Society

प्रदर्शन:जिला कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं और दलित समाज पर हो रहे जुल्म के विरोध में केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

पटियाला3 घंटे पहले
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जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को राजपुरा रोड पर दलित जुल्म विरोधी दिवस मनाते केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीआरटीसी चेयरमैन केके शर्मा, मेयर संजीव शर्मा बिट्टू, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान केके मल्होत्रा और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन संत बंगा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार में दलितों और महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। दलित और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

इस रोष प्रदर्शन में हरीश अग्रवाल रेखा अग्रवाल मनीषा उप्पल किरण अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन संतोख सिंह, पंजाब लार्ज, इंडस्ट्रियल बोर्ड के वाइस चेयरमैन केके सहगल, इंद्रजीत कौर, पार्षद नरेश दुग्गल, अतुल जोशी, अनिल मोदगिल, कमलेश मल्होत्रा, गोपाल सिंगला, सुखविंदर सोनू, राजेश मंडोरा, शम्मी डेंटल, गोपी रंगीला, राजेंद्र शर्मा, रविंद्र टोनी, निखिल बातिश, हरिंदर रूप, महेंद्र सिंह, अशोक खन्ना, राजीव शर्मा, बलविंदर सिंह गरेवाल, प्रदीप दीवान, संजय हंस, लखविंदर काका, सागर, शिव खन्ना, शरणजीत, कपिल अग्रवाल, जोगिंदर सिंह, मनोहर, तरसेम, राजिंदर, परमजीत, गुरमीत कौर, इंद्रजीत कौर, जन्नत, संजीव, सूरज मदान, प्रदीप, विकास गिल, मनी गर्ग व अन्य थे।

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