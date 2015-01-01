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  • Even After 4 Years, SAD Protested Against Congress Government For Lack Of Railway Overbridge In Mandi Gobindgarh

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प्रदर्शन:4 साल के बाद भी मंडी गोबिंदगढ़ में रेलवे ओवरब्रिज न बनने पर शिअद ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

मंडी गोबिंदगढ़2 दिन पहले
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शिरोमणि अकाली दल हलका अमलोह के नेता गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना ने शहर के प्रमुख नेताओं, पूर्व पार्षदों और लोगों को साथ लेकर 4 साल पहले रखे गए नींव पत्थर पर रेलवे फाटक पर कांग्रेस सरकार और नगर कौंसिल मंडी गोबिंदगढ़ के खिलाफ रोष प्रदर्श किया।

उन्होंने कहा कि गांव के लोगों की मांग को देखते 10 नवंबर 2016 को उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से इस पुल के निर्माण का नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद अभी तक इसका निर्माण नहीं किया गया। अगर आने वाले दिनों में ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू न किया गया तो पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

इस मौके पर नेता जतिंदर सिंह धालीवाल, बीसी विंग के जिला प्रधान भिंदर सिंह मंडी, पूर्व काउंसलर बलदेव सिंह भंगू, पूर्व काउंसलर बिक्रम सिंह बिका, बीबी रुपिन्दर कौर, कुलविंदर सिंह भंगू, जत्थे जरनैल सिंह माजरी, हलका यूथ प्रधान बिकी चाहल, बीसी विंग के नेता रोशन सिंह, चरनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह नोनी, कृष्ण सिंह मंडी, गुरजीत सिंह कोटला, अजीत सिंह डडहेड़ी, जसपाल सिंह कोटला, हरप्रीत सिंह मंडी, दिलबर सिंह, जश वर्मा, गुरमन ढींडसा, जतिंदर सिंह मंडी, संतोख सिंह मंडी, सुखवीर सिंह मंडी, बीबी मनजीत कौर, बीबी तुलसी देवी, बीबी रमनजीत कौर, कमल किशोर, बापू हरिकृष्ण सिंह आदि उपस्थित थे।

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