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किसानों का पटियाला ब्लॉक:किसानों और पीयू जत्थेबंदियों ने 11 जगह किया चक्का जाम

पटियाला4 घंटे पहले
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मोदी सरकार की तरफ के पास किये तीन कानूनों के विरोध में 31 किसान जत्थेबंदियों और पीयू की टीचर, स्टूडेंट्स जत्थेबंदी की तरफ से वीरवार को 12 से 4 बजे तक भारत बंद की कॉल से सम्बन्धित 11 स्थानों पर 4 घंटे बंद किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

यह चक्का जाम पटियाला नाभा रोटी पुल, समाना (बन्दा सिंह बहादुर चौक), पसियाना पुल, धरेड़ी जट्टां पटियाला राजपुरा रोड, सरहन्दि रोड बारन, जोड़ियां सड़कां देवीगढ़ , शुतराणा अड्डा, सिद्धूवाल,जीटी रोड शंभू हाईवे, अजीजपुर टोल प्लाजा और पीयू की जत्थेबंदियों ने पीयू के सामने हाइवे को बंद कर प्रदर्शन किया। जिससे पटियाल जिले को आने वाली सारी रास्ताए बंद हो गई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीयू की ज्वाइंट एक्शन समिति, अद्यापक संघ, ए क्लास एसोसिएशन, बी और सी क्लास एसोसिएशन, पेंशनर्स यूनियन, गेस्ट फेकल्टी यूनियन ने समर्थन किया।

रोड ब्लॉक के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा

पीयू के पास हाइवे बंद होने के चलते लोगो को परेशाना का सामना करना पड़ा। पीयू में काम के लिए पहुंच रहे बच्चों को पैदल ही पीयू पहुचना पड़ा, वहीं चंडीगढ़ और बहादुरगढ़ आदि जाने के लिए भी लोगों को परेशानी हुई और पुलिस ने रुट डायवर्ट किया।जिले में किसान जत्थेबंदियों ने बंद के चलते पसियाणा पुल भी ब्लॉक किया। उन्हाेंने 26 और 27 को ‘दिल्ली चलो’ वाले बुलावे को लागू करने के लिए तैयारी शुरु करने के लिए कहा।

छात्रों और मुलाजिमों ने तहसीलदार को दिया मांग पत्र
पीयू के पास हाइवे को बंद किए मुलाजिमों ने पटियाला जिले के तहसीलदार इन्द्र कुमार को ज्वाइंट एक्शन समिति और विद्यार्थी जत्थेबंदियों ने सांझा मांग पत्र दिया। इस चक्का जाम में पुटा प्रधान डा निशान सिंह दयोल, उखडा सचिव डा अवनीतपाल सिंह सहित छात्र संगठन के लाेग माैजूद रहे। विद्यार्थी जत्थेबंदियाँ एसएफआई, एएसएफआई, पीएसयू (ललकार) आदि मौजूद रहीं।

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