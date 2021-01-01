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चुनाव:मंडी गोबिंदगढ़ के 15 वार्डों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई

मंडी गोबिंदगढ़7 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने बीती रात शास्त्रीनगर में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल के निवास पर नगर कौंसल का चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने आए थे। पंजाब का कोई शहर अथवा गांव का वार्ड नहीं बचेगा, जहां पार्टी का उम्मीदवार न उतारा जाए। इस मौके पर सहमति से जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने जिले की 3 नगर काैंसिलाें के 27 उम्मीदवारों का एलान किया।

मंडी गोबिंदगढ़ के वार्ड 1 से तन्नू रैहल, वार्ड 2 से रामचेत गौड़, वार्ड नंबर 5 से अनुभव कौशल, वार्ड 6 से बालक पराशर, वार्ड 8 से धर्मपाल राव, वार्ड 11 से मोना, वार्ड 12 से रविन्द्र सिंह पदम, वार्ड 14 से बलदाऊ पांडे, वार्ड 16 से पुनीत गोयल, वार्ड 17 से कुलदीप कौर, वार्ड 19 से संतोष कुमारी, वार्ड 22 से कृष्ण भारद्वाज, वार्ड 23 से हिमानी कौशल, वार्ड 25 से प्रेमलता कक्कड़, वार्ड 29 से तेजिंदर सिंह रैहल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार सरहिंद के 13 वार्डों में उम्मीदवारों का एलान किया गया है।

जिसमें वार्ड 1 से कुलवंत कौर, वार्ड 2 से अमित कुमार, वार्ड 3 से रोबिनप्रीत कौर, वार्ड 4 से पवन कपिल, वार्ड नंबर 6 से भगवत सिंह, वार्ड नंबर 8 से लखविंदर सिंह, वार्ड 9 से मनप्रीत कौर, वार्ड 10 से रंधीर चन्द, वार्ड 12 से पंकज शर्मा, वार्ड नंबर 14 से हरीश अग्रवाल, वार्ड 16 से नीरज सूद, वार्ड 19 से सोमनाथ, वार्ड नंबर 20 से अमरीश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

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