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ऑनलाइन एग्जाम:आज से पीयू में अंडर ग्रेजुएट पहले सेमेस्टर व रिअपीयर के एग्जाम शुरू, 90 हजार स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम

पटियाला7 घंटे पहले
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पंजाबी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के पहले सेमेस्टर के और रिएपीयर एग्जाम को 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। 1 फरवरी से शुरू होने वाले एग्जाम में करीब अंडर ग्रेजुएट और रिएपीयर के करीब 90 हजार स्टूडेंट्स परीक्षा देगे। वहीं एग्जामिनेशन ब्रांच ने डेट शीट भी जारी कर दी है। जिसको लेकर एग्जामिनेशन ब्रांच ने तैयारी पूरी कर ली है। यह एग्जाम ऑनलाइन होगे जिसको लेकर गाइडलाइन जारी की जा चुकी की है। वहीं लेट दाखिला होने के चलते पोस्ट ग्रेजुएट के पहले सेमेस्टर के एग्जाम मार्च में होगे। एग्जामिनेशन कंट्रोल जेआईएस खट्टर ने बताया तैयारी पूरी है और ऑनलाइन एग्जाम होंगे।

विद्यार्थी अधिकतम 16 शीट का ही करें प्रयोग, प्रत्येक पेज पर एक तरफ ही लिखें

ए-4 साइज पेपर पर ही प्रश्न पत्र करे हल|ए-4 साइज पेपर पर ही प्रश्न पत्र करे हल, अधिकतम 16 शीट का करे प्रयोग इन हिदायतें अनुसार हरेक विद्यार्थी ने प्रश्न -पत्र हल करन के लिए ए -4 साइज (ए -4) की अधिक से अधिक 16 शीटों का प्रयोग कर सकता है। उम्मीदवार को विषय हिदायत है कि वह प्रत्येक पेज एक ही तरफ़ ही लिखेगा और नमूना उत्तर -शीट के अनुसार क्लास /रोल नंबर /विषय /मीडियम /इस्तेमाल करे गए पन्ने /तारीख़ बारे लिखेगा और अपने दस्तख़त करेगा। विद्यार्थी की तरफ से पेपर हल करन के लिए सिर्फ़ नीले बाल पैन का प्रयोग ही की जाये।

विद्यार्थी शीट के पहले पन्ने पर प्रयोग में लाए कुल पन्ने दिखाएगा। विद्यार्थी की तरफ से हल किये आखिरी उत्तर -शीट और तस्दीक किया जाना है कि यह पेपर उस का (ख़ुद का) हाथ लिखित है। पेपर हल करने के बाद उम्मीदवार निर्धारित समय में हर शीट को स्कैन कर एक पीडीएफ फाइल बनाएगा। फाइल को विभाग /कालेज की तरफ से दी ईमेल के द्वारा फाइल अटैच करके भेजेगा।

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