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वातावरण:राणा अस्पताल में मनाई ग्रीन दिवाली, तुलसी के पौधे भी बांटे

फतेहगढ़ साहिब4 घंटे पहले
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राणा अस्पताल में ग्रीन दिवाली मनाई गई। अस्पताल के डाक्टर हितेंद्र सूरी ने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन पटाखे चलाने से वातावरण दूषित होता है। इसलिए उन्होंने सभी को ग्रीन दिवाली मनाने की अपील की। अस्पताल की ओर से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी गई और वातावरण की शुद्धि को लेकर तुलसी के पौधे भी बांटे गए। इस मौके डाक्टर दीपिका सूरी, करण गुप्ता सहित अन्य मौजूद थे।

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