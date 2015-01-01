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चोरी:गार्ड को बंदी बना 1 घंटे में 10 टन सरिया चुराया

पटियाला4 घंटे पहले
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  • वेयरहाउस के गार्ड को कंबल देकर बैठा दिया था

थाना शंभू के अधीन पड़ते वेयरहाउस में तैनात गार्ड को बंदी बनाकर आरोपी चोर 10 टन सरिया लेकर फरार हो गए। जांच में जुटी पुलिस ने गार्ड की शिकायत पर अनजान व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया। काका सिंह निवासी सूरजगढ़ ने बताया कि वह और उसका दोस्त संतराम निवासी गांव तेपला, जोकि बुजुर्ग हैं। दोनों 4 की रात को ड्यूटी पर तैनात थे। रात करीब 2:00 बजे चार अनजान व्यक्ति वेयरहाउस में घुस आए।

उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी बना दिया और डंडों से मारपीट की। कंबल देकर साइड में बैठा दिया। कंबल से बाहर झांकने की कोशिश करने पर गोली तक मारने की धमकी दी। आरोपियों के साथी वेयरहाउस में रखा सरिया गाड़ी में लोड करने लगे। करीब 1 घंटे में आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया कि आरोपियों का चेहरा देखने का मौका नहीं मिल पाया। आरोपियों ने एकदम से उन्हें पकड़ा और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हाथ पांव बांधकर दीवार के साथ कोने में बैठा दिया था।

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