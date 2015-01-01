पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सैंपलिंग:सेहत विभाग ने खाद्य पदार्थों के 50 सैंपल लिए

पटियाला2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • डीसी का दावा- मोबाइल वैन से जिले में अब तक 278 सैंपल लिए गए

फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सेहत विभाग ने मिठाइयों व अन्य खाने-पीने की समान की उच्च गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए आज जिले में 50 सैंपल जुटाए। डीसी कुमार अमित ने बताया कि जिले में अब तक खाने पीने की चीजों के 278 नमूने जुटाए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व सेहत विभाग की टीम ने पटियाला शहर के सभी बाजारों समेत समाना, पातडा, नाभा, राजपुरा व दुधनसाधा, सब डिवीजन में खाने पीने की चीजों की चेकिंग कर रही है। मिठाइयां व अन्य खाने-पीने के की जांच के लिए लिए गए 50 सैंपल में से 33 की रिपोर्ट आ गई है जिसमें से 3 सैंपल फेल हो गए । फेल हुए सैंपल से बनती कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वीट शॉप की वर्कशॉप से 22 सैंपल भी लिए गए हैं।

डीसी कुमार अमित ने बताया कि सेहत मंत्री बलबीर सिद्दू के आदेश पर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए जिले में मोबाइल चलाई गई है, जिससे अक्टूबर महीने में 158 और इस महीने में अब तक 70 सैंपल लिए जा चुके हैं। इनके द्वारा लिए गए सैंपल का रिजल्ट उसी समय जारी करवा दिया जाता है। डीसी ने जिले के सभी हलवाई, ढाबे , होटल मालिकों को अपील की है कि वह निर्धारित मापदंडों वाली मिठाइयां में खाने-पीने का समान ही भेजें ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें