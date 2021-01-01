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रामायण पाठ:संत बाबा अजीत सिंह जी की याद को समर्पित श्री रामायण पाठ के भोग डाले

फतेहगढ़ साहिब7 घंटे पहले
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ब्रह्म ज्ञानी संत अजीत सिंह जी हंसाली वालों की याद में सरहिंद के सनातन धर्म मंदिर में रखे श्री रामायण पाठ जी के भोग डाले गए। इस मौके डेरे के सेवादार बाबा परमजीत सिंह जी, साधू राम भट्टमाजरा सहित शहर के गणमान्य लोग शामिल थे। इस मौके उन्होंने कहा कि बाबा अजीत सिंह जी ने अपना पूरा जीवन नाम सिमरन तथा लोगों की सेवा में गुजारा था।

गरीब व कमजोर वर्ग की मदद के अलावा जिस किसी भी धार्मिक संस्थान ने बाबा जी को मदद के लिए कहा तो बाबा जी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शिक्षा को लेकर उन्होंने स्कूल व लड़कियों के लिए कालेज शुरू किया, सेहत सुविधाओं को लेकर अस्पताल के अलावा लगातार मेडिकल शिविर भी लगाते तथा दूसरों को भी समाज सेवी कार्यों के लिए प्रेरित करते थे।

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