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बैठक:दिल्ली आंदोलन के समर्थन में व्यापारी 3 को निकालेंगे जन जागरण यात्रा

पटियाला7 घंटे पहले
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  • गांव रियोना, पंजोली, पंजोली खुर्द, माजरा गांवों में किसानों ने की बैठकें

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सिटी के व्यापारियों ने रविवार को एक नई पहल की। पटियाला व्यापार मंडल के बैनर तले शहर के सैकड़ों व्यापारी 3 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अनारदाना चौक से लेकर शेरा वाला गेट तक जन-जागरण पैदल यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा में व्यापारी शहर की हर दुकान पर जाकर दुकानदारों को कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक करेंगे। पटियाला व्यापार मंडल के प्रधान राकेश गुप्ता ने बताया कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर व्यापारियों पर भी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने पटियाला से पहल करते हुए यात्रा का फैसला किया है।

इसमें व्यापारियों के अलावा शहर की सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, स्टूडेंट, मुलाजिम संगठन शामिल होंगे। उन्होंने शहर के आम नागरिकों को भी अपील की कि वह इन कानूनों के खिलाफ 3 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अनारदाना चौक पर पहुंचकर इस पैदल मार्च में हिस्सा लें। राकेश गुप्ता ने कहा कि बेशक पैदल जन जागरण का आयोजन पटियाला व्यापार मंडल कर रहा है, लेकिन यह प्रोग्राम आम शहरवासियों का है। इसमें सिर्फ तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा ही लिया जाएगा। यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रधान राकेश गुप्ता ने रविवार को शहर के अलग-अलग बाजारों में दुकानदारों से मीटिंग की।

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