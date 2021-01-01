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केस दर्ज:विवाहिता की जहरीली गोलियां निगलने से मौत, परिवार बोला शराबी पति करता था मारपीट

पटियाला7 घंटे पहले
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पातड़ां के गांव बहर छज की 36 वर्षीय कमलेश ने पति और ससुराल परिवार की मारपीट से परेशान होकर सल्फॉस की गोलियां खा लीं। हरियाणा के अस्पताल में इलाज दौरान मौत हो गई। पातड़ां पुलिस ने मृतका के पिता के बयानों पर आरोपी दामाद सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। मृतका के पिता संताराम निवासी नानकपुर कॉलोनी कैथल ने पुलिस को बताया कि बेटी कमलेश की शादी 2005 में जरनैल सिंह से हुई थी। दामाद शराब पीने का आदी है। शराब पीकर अक्सर बेटी से मारपीट करता था, जिसे कई बार समझाया गया, पर दामाद व उसका परिवार मिलकर बेटी को दुकान बनाने के लिए घर से पैसे लाने की मांग करने लगे। बेटी ने नहीं दिए तो आरोपियों ने मारपीट की। इससे परेशान होकर बेटी ने सल्फॉस की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली।

जानकारी भी दामाद ने ही फोन कर दी। वे बेटी के ससुराल पहुंचे को आरोपी बेटी को हरियाणा के अस्पताल ले गए थे। जहां इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। बताया कि बेटी ने आरोपियों की मारपीट से परेशान हो खुदकुशी की है। शिकायत पर पुलिस ने आराेपी दामाद जरनैल सिंह, करनैल सिंह, सीताे देवी निवासी बहर छज पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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