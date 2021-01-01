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आंदोलन:किसान आंदोलन के समर्थन में व्यापारियों ने की जन जागरण पैदल यात्रा, मंच पर आए 30 से ज्यादा संगठन

पटियाला2 घंटे पहले
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  • व्यापारी बोले- केंद्र सरकार के जारी फरमान जैसे नोटबंदी, जीएसटी से देश में बेरोजगारी बढ़ी

दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार को शहर के व्यापारी भी खुलकर सामने आ गए। पटियाला व्यापार मंडल के बैनर तले 30 से ज्यादा सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने जन जागरण पैदल यात्रा निकाली। अनारदाना चौक से यात्रा को समाजसेवी सौरभ जैन ने हरी झंडी देकर रवाना किया। यह यात्रा शेरां वाला गेट तक निकाली गई।

बाजार में दुकानदारों ने जगह-जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। पटियाला व्यापार मंडल के प्रधान राकेश गुप्ता के नेतृत्व में निकाली यात्रा में व्यापारियों ने प्रस्ताव पास कर कहा कि अब यह आंदोलन किसानों तक सीमित नहीं रह गया है। इसलिए व्यापारी, सामाजिक और धार्मिक संगठन एक मंच पर आए हैं। राकेश गुप्ता ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने और गरीबों को कमजोर करने के लिए कई तुगलकी फरमान जैसे नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून बनाए गए हैं, इससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है।

इस पैदल जन जागरण यात्रा में पटियाला व्यापार मंडल के बैनर तले ह्यूमन राइट्स मंच, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन, फूड एसोसिएशन एंड रेस्टोरेंट, दोधी एसोसिएशन, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन, पेंट प्लाई एंड हार्डवेयर एसोसिएशन, एसएसटी नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, त्रिपड़ी शॉपकीपर मार्केट एसोसिएशन, धरमपुरा बाजार शॉपकीपर एसोसिएशन, गवर्नमेंट कांट्रेक्टर एसोसिएशन, मथुरा कॉलोनी शॉपकीपर

एसोसिएशन, रेड क्रॉस मार्केट एसोसिएशन फव्वारा चौक, मिनी मार्केट ए टैंक के अलावा बिजली बोर्ड एसोसिएशन से कुलजीत, क्रांतिकारी किसान यूनियन से गुरमीत सिंह, शिवसेना बाल ठाकरे से हरीश सिंगला, रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण गोयल, आढ़ती एसोसिएशन से रिची डकाला, रविंदर टोनी, राजन सिंगला, सुखजीत आहूजा, राम डकाला, श्याम लाल मित्तल, सब्जी मंडी एसोसिएशन से श्यामलाल, जसवीर सिंह

ठेकेदार, राजेश गुप्ता, नांदलाल गुराबा, भगवानदास चावला, देवराज कालरा, बंटी, संजीव जैन, विनय जैन, उपदेश गोयल, राकेश जिंदल, श्यामलाल, अशोक शर्मा, अजय शर्मा, विनोद मल्होत्रा, धीरज गोयल, मोहनलाल, अवतार सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे।

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