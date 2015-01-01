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कोविड-19:एक की मौत, 65 नए संक्रमित मिले, अब तक 409 संक्रमित तोड़ चुके हैं दम

पटियाला3 घंटे पहले
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जिले में शुक्रवार काे 1795 सैंपल की रिपाेर्ट आई, जिसमें से 65 संक्रमित मिले और 1 की माैत हाे गई। सिविल सर्जन डा. हरीश मल्होत्रा ने बताया कि अब काेविड पाॅजिटिव केसाें की संख्या 13891 हो गई है। मिशन फतह के तहत 54 और मरीज ठीक हाे गए। अब तक 12967 मरीज ठीक हाे चुके हैं। कुल कोविड पाॅजिटिव 409 मरीजों की मौत हाे गई। इस समय एक्टिव केस 515 हैं।

पॉजिटिव केस में से शहर से 39, नाभा से 08, समाना से 02, राजपुरा से 07, ब्लाक काैली से 01, ब्लाक हरपालपुर से 02, ब्लाक भादसों से 02, ब्लाक दूधनसाधां से 01, ब्लाक कालोमाजरा से 01 और ब्लाक शुतराना से 03 केस मिले। 06 केस संपर्क में आने वाले मरीजाें के हैं।

शहर के रणजीत नगर, ईस्ट एनक्लेव, अर्बन अस्टेट फेज एक, रजवाहा रोड, सराभा नगर, अमन काॅलोनी, आदर्श कालोनी, जुझार नगर, प्रोफेसर कालोनी, मिलिट्री काॅलोनी, मार्कल कालोनी, चरन बाग़, सुनामी गेट, अनारदाना चौक, माडल टाउन, गुरबख्श कालोनी, बसंत व्यवहार, आनंद नगर ए, अरोड़ा मोहल्ला, मजीठिया इनकलेव, फुलकियां इनकलेव, बिशन नगर, किशन कालोनी, त्रिपड़ी, बाबा जीवन सिंह कालोनी, पुरानी कोतवाली चौक, हीरा नगर, राजपुरा के शक्ति प्लाट, गर्ल्स आईटीआई स्कूल ,प्रेम सिंह कालोनी और नाभा के प्रीत व्यवहार मोदी मिल, समाना में जाेशन स्ट्रीट, नज़दीक राम लीला मंदिर से केस मिले। शुक्रवार को 1965 सैंपल लिए। अब तक 2,24,289 सैंपल लिए जा चुके हैं।

मृतक महिला समाना की प्रताप काॅलाेनी की निवासी

प्रताप काॅलोनी की एक महिला की शुक्रवार सुबह पटियाला के निजी अस्पताल में काेरोना से मौत हो गई। तबीयत खराब होने पर महिला काे 9 को पटियाला के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अब तक शहर में काेरोना से 32 मौत हो चुकी हैं।

फतेहगढ़ साहिब में 10 और संक्रमित मिले

जिले में आज 10 केस पाॅजिटिव पाए गए। इससे पीड़िताें की संख्या 2269 हो गई है। सिविल सर्जन डा सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 52 केस एक्टिव हैं। 445 की रिपोर्ट पेंंडिंग है। 106 की मौत हो चुकी है। 2111 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि सेहत विभाग ने 545 सैंपल जांच के लिए लिए हैं। लेवल 2 पर 3 तथा लेवल 3 पर 8 मरीज हैं। 41 मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

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