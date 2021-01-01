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विरोध:शिअद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हुए हमले पर जताया विरोध

फतेहगढ़ साहिब2 घंटे पहले
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जलालाबाद में नगर कौंसिल चुनावों में शिअद उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कुछ लोगों की ओर से किए हमले को लेकर शिरोमणि अकाली दल के लीगल सेल के एडवोकेट अमरदीप सिंह धारणी व एसजीपीसी सदस्य करनैल सिंह पंजोली ने रोष जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेसी समर्थकों ने पार्टी अध्यक्ष पर हमला किया और उनकी गाड़ी से तोड़फोड़ की वह लोकतंत्र की हत्या है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह भी अज्ञात लोगों के खिलाफ की है, जबकि हमले करने वालों पर कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

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