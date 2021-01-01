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हादसे में मौत:सामान लेने गए व्यक्ति को जीटी रोड सरहिंद पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

फतेहगढ़ साहिब2 घंटे पहले
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जीटी रोड सरहिंद पर एक व्यक्ति के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। जिसकी पहचान चांदी राम निवासी गुरु तेग बहादुर नगर सिरसा हरियाणा के तौर पर हुई है। थाना सरहिंद के एएसआई मेजर सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति अपने परिवार सहित यात्रा पर था और गत दिन से सरहिंद की नई अनाज मंडी में रुका हुआ था। मंगलवार शाम को चांदी राम सामान लेने जीटी रोड की ओर गया था। तभी मंडी गोबिंदगढ़

साइड से आ रहे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। इस दौरान वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शव को सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम उपरांत परिजनों को सौंप दिया।

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